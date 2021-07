Friedhöfe sind in erster Linie Orte des Abschieds. Ein Platz, an dem Verstorbene ihre letzte Ruhe finden und Trauernde ihrer Lieben gedenken. Gerade in Zeit der Pandemie haben sich die Friedhöfe aber auch vermehrt zum Rückzugsort entwickelt, viele verabredeten sich dort, um zwischen den Gräbern spazieren zu gehen. Friedhofs-Chef Andreas Adam hat beobachtet, dass die Friedhöfe mittlerweile

...