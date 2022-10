Friedensturm im Schwarzwald

Ziffernblatt mit neuer Verwendung: Hans-Peter Restle, Inhaber der Gerüstbaufirma RJ Gerüstbau+Zugangstechnik in Mannheim, hat einem Ziffernblatt aus der Schwetzingerstadt im Schwarzwald zu einem neuen Leben verholfen. Als 2014/2016 die Friedenskirche restauriert wurde, hatte er die Gerüste gestellt. Weil die Ziffernblätter der großen Uhr getauscht werden mussten, erwarb er mit seiner Firma ein Exemplar und lagerte es zunächst ein. Nun errichtete er damit in Ichenheim auf dem von ihm restaurierten alten Bauernhof einen Friedensturm im Vorgarten, an einem begrünten Gerüst. Er griff damit eine Idee aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf, als für die neu entstehende deutsch-französische Freundschaft Friedensbäume gepflanzt wurden. Bei Gerüstbauer Restle sollte es jetzt eben, aus aktuellem Anlass, ein Friedensturm sein – mit den Fahnen von Europa, Polen, Deutschland und Frankreich sowie der badischen Fahne. pwr

