Friedenslauf soll Ukraine unterstützen - Meldeschluss am Donnerstag

Mannheim. Angesichts des Ukraine-Kriegs haben die Organisatoren des Soprema Neckar-Run die vierte Auflage ihres Lauf-Events am 1. Mai in ein Run 4 Peace-Open Air umbenannt – mit anschließender Live-Musik von Shebeen. 100 Prozent der Einnahmen sollen Ukraine-Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt werden. Mit der Weitergabe aller Meldegebühren, Sponsorenleistungen und Spenden streben die Triathleten des Soprema Team TSV Mannheim einen Spendenbetrag im fünfstelligen Bereich an. Gelaufen wird auf einer neuen, attraktiven Strecke, die größtenteils asphaltiert ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drehscheibe des großen sportlichen Run 4 Peace-Laufs ist das Sportzentrum des TSV 1846 Mannheim am Hans-Reschke-Ufer in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fernsehturm. Den Auftakt machen um 10 Uhr die jüngsten Läufer der Jahrgänge 2007 bis 2012 über 1,0 km sowie 2013 und jünger über 500 m. Der Hauptlauf über 10,5 km startet um 10 Uhr. Während die Neckar-Run-Starter zwei Runden absolvieren, gehen die Teilnehmer beim „Monnemer Fünfer“ bereits nach einer Runde (5,5 km) ins Ziel.

Meldeschluss für das Laufspektakel ist der 28. April. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start gegen einen Aufpreis möglich. Der Soprema Neckar Run ist zugleich mit dem Hauptwettbewerb über 10,5 km der erste Wertungslauf des engelhorn Sports Laufcup 2022.

Ein besonderes 1. Mai-Highlight gibt es nach der Laufveranstaltung ab 14 Uhr auf dem TSV Gelände: Ein Open-Air-Konzert der Band Shebeen unter dem Motto „Party 4 Peace“. Der Eintritt ist für alle Besucher frei, Spenden für die Ukraine-Hilfe sind herzlich willkommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Infos und Anmeldung unter: soprema-neckar-run.de