Friedensdemo in Mannheim beginnt - mehr Teilnehmer als erwartet

Mannheim. Zu der Friedensdemo in Mannheim und Ludwigshafen werden am Samstagnachmittag rund 6.000 Teilnehmer erwartet - deutlich mehr als bisher angenommen. Das teilte die Poizei mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie unsere Reporterin vor Ort berichtet, hat sich der Friedensmarsch gegen 16.45 Uhr am Alten Meßplatz in Mannheim in Bewegung gesetzt. Von dort aus soll es über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel und die Breite Straße bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses gehen.

Zeitgleich bewegt sich ein Demonstrationszug vom Berliner Platz in Ludwigshafen über die Konrad-Adenauer-Brücke ebenfalls bis zum Ehrenhof. Dort soll gegen 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung beginnen.

Die betroffenen Straßen können von der Polizei zeitweise gesperrt werden, auch die Bahnlinien der RNV können umgeleitet werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2