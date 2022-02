Friedensdemo auf Kapuzinerplanken angemeldet

Mannheim. Angesichts der politischen Lage an der ostukrainisch-russischen Grenze soll am Samstag, 26. März eine Demonstration stattfinden. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage. Demnach werden für die Demonstration unter dem Motto „Ukraine-Konflikt – Friedenspolitik statt Kriegs-Hysterie“ etwa 50 Personen auf den Kapuzinerplanken erwartet. Die Veranstaltung ist von 14.30 Uhr bis 17 Uhr angemeldet.

Veranstaltet wird die Demonstration vom Friedensbündnis Mannheim. "Die Krise um die Ukraine hat sich zur ernsten Bedrohung des Friedens in Europa zugespitzt. Mit der Anerkennung der Regionen Donezk und Luhansk hat die russische Regierung einen Friedensprozess in weite Ferne gerückt", teilte das Friedensbündnis mit. Die "alleinige Schuldzuweisung an Russland", sei allerdings nicht gerechtfertigt, heißt es weiter. "Erste Schritte müssen eine Demilitarisierung entlang der russisch-ukrainischen Grenze und an den Grenzen zwischen Russland und der Nato sein, sowie die Umsetzung des Abkommens von Minsk II. Es sieht einen Waffenstillstand vor, Dialog der Konfliktparteien und einen Sonderstatus der Regionen Donezk und Luhansk innerhalb der Ukraine."