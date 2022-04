Friedensbündnis ruft zu Ostermarsch auf - Start auf den Kapuzinerplanken

Mannheim. Unter den Eindrücken des Kriegs in der Ukraine ruft das Friedensbündnis am Samstag zu einem Ostermarsch auf. Unter dem Motto „Für Frieden – Stoppt den Krieg in der Ukraine!“ soll die Auftaktkundgebung um 12 Uhr auf den Kapuzinerplanken stattfinden, teilte das Friedensbündnis mit. Nach einem Lauf durch die Quadrate ist die Abschlusskundgebung um 13.30 Uhr auf dem Schillerplatz geplant.

„Unsere gemeinsame Botschaft am diesjährigen Ostermarsch lautet: Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine! Gegen eine neue Politik der militärischen Konfrontation und des Wettrüstens! Nie wieder Krieg!“, heißt es weiter. Der Veranstalter distanziert sich vom „völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine“ und fordert „einen sofortigen Waffenstillstand“ sowie die „Aufnahme von ernsthaften Friedensverhandlungen“. Neben Hedwig Sauer-Gürth vom Friedensbündnis ist unter anderem Ralf Heller, Mannheims DGB-Vorsitzender und Betriebsratschef des Uniklinikums, als Redner angekündigt.