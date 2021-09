Friedensbündnis hält Mahnwache zum Antikriegstag

Mannheim. Am 1. September 1939 begann das NS-Regime mit dem Überfall auf Polen seinen Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug, der zum Zweiten Weltkrieg führte. Aus diesem Anlass lädt das Friedensbündnis Mannheim – DGB und Friedensbewegung – für Donnerstag, 2. September, 17 bis 19 Uhr, zu einer Mahnwache auf den Marktplatz (R 1) ein. Der Gedenktag gegen Faschismus und Krieg steht unter dem Motto: „Weichen für eine sichere und friedliche Zukunft stellen! Abrüstung und Entspannung wählen!“ Die Veranstalter gehen dabei auch auf Afghanistan ein, das Scheitern des Westens in dem Land am Hindukusch zeige: „Waffen lösen keine Konflikte.“ Das Friedensbündnis setzt sich für ein restriktives Rüstungsexportkontrollgesetz und einen Beitritt der Bundesrepublik zum UN-Atomwaffenverbotsantrag ein.

