Anlässlich des vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden initiierten Online-Klimagipfel „Leaders Summit on Climate“ hat Fridays for Future Mannheim am Freitagabend das Mannheimer Rathaus mit einer brennenden Erde und Forderungen an die Politik angestrahlt. Das teilte die Organisation in einer Pressemitteilung mit. Damit schließen sich die örtlichen Aktivistinnen und Aktivisten den weltweiten

...