Freunde des Karlsterns verkaufen Weihnachtsbäume an Samstagen

Mannheim. Traditionell verkaufen die Freunde des Karlsterns in der Vorweihnachtszeit Weihnachtsbäume. So auch wieder in diesem Jahr am Samstag, 4. Dezember, und Samstag, 11. Dezember. Geöffnet hat der Verkauf von 9 bis 14 Uhr (Forstbetriebshof, Waldpforte 201).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nachdem im Jahr 2020 der Weihnachtsbaumverkauf trotz der Corona-Pandemie erfolgreich durchgeführt wurde und wir im Betriebshof die Hygieneregeln einhalten konnten, haben wir uns auch für 2021 entschieden, wieder Weihnachtsbäume zu verkaufen“, erklärte Vorsitzender Wolfgang Katzmarek. Als Weihnachtsbäume werden ausschließlich hochwertige Nordmanntannen aus kontrolliertem deutschem Anbau verkauft, betont der Verein weiter in einer Pressemitteilung.

Wegen der hohen Nachfrage im Vorjahr gibt es dieses Jahr mehr Bäume im Verkauf. Der Erlös der Aktion fließt in die vielfältigen Aktivitäten der Freunde des Karlsterns für den Erhalt des Käfertaler Waldes.