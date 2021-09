Freude über gute Zahlen in Mannheim

Dass Konrad Stockmeier ein gutes Ergebnis erreichen würde, hatte sich bei der Wahlarena des „MM“ bereits abgezeichnet. Nach der Diskussion lobten viele Zuhörer den Auftritt des 44-Jährigen Volkswirtes, der ebenso unterhaltsam wie sachkundig war. Die Folge bei der Bundestagswahl: rund 10,5 Prozent für den Kandidaten Stockmeier und rund 13 Prozent für die FDP bei den Zweitstimmen in Mannheim.

„Aus Sicht der FDP freuen wir uns über ein beachtliches Erststimmenergebnis und über ein Zweitstimmenergebnis, das über dem Bundesdurchschnitt liegt“, sagt Stockmeier am Sonntagabend in der virtuellen Wahlpressekonferenz. Ob es für ihn selbst in den Bundestag reiche, müsse sich jetzt noch zeigen. Ein Ergebnis liegt bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor – sein Listenplatz 13 ist allerdings sehr aussichtsreich.

Die Mannheimer Liberalen verfolgen den Eingang der Wahlergebnisse am Sonntagabend gemeinsam in der Pizzeria Salerno in der Innenstadt, die Freude dort ist groß. Stockmeier, in dessen politischen Positionen bisweilen auch viel Sozialdemokratie steckt, ist seit rund einem Jahr Vorsitzender des Kreisverbands mit seinen knapp 300 Mitgliedern. Er arbeitet bei einem Weinheimer Unternehmen im Bereich Strategieberatung für Industrieunternehmen. Aufgewachsen ist der Klassik-Fan als eines von drei Kindern einer evangelischen Pfarrerfamilie in Wertheim am Main sowie in Konstanz, wo er auch Abitur machte. Er studierte in Freiburg und Mannheim und schloss mit dem Diplom ab. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in Hagen und Aachen. 2010 trat Stockmeier seine heutige Stelle in Weinheim an, zog wieder nach Mannheim – und engagierte sich dort in der Politik. imo