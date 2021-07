Freitesten schon früher möglich

In unsere Fragen und Antworten zu den Regeln für Reiserückkehrer hat sich durch Kürzen ein bedauerlicher Fehler eingeschlichen. Wer weder vollständig geimpft noch genesen ist und aus einem Risikogebiet (Inzidenz über 50) zurückkommt, muss nicht in Quarantäne, wenn er bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegt. In der Freitagausgabe hatte es fälschlicherweise geheißen, ein Freitesten sei erst nach fünf Tagen in Quarantäne möglich. So ist das aber nur bei Hochinzidenzgebieten (mit Werten über 200). Die Kategorie „einfaches Risikogebiet“ wird nun, wie am Freitag vom Bundeskabinett beschlossen, ohnehin abgeschafft und durch eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer ersetzt, Geimpfte, Genesene und unter Zwölfjährige in der Regel ausgenommen. sma

Info: Die geänderten Regeln unter https://bit.ly/3l9BePf