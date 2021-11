Freiheit in der Pandemie

„Freiheit in Zeiten von Corona“ lautet der Titel einer deutsch-französischen philosophischen Podiumsdiskussion, die das Institut Français Mannheim am Sonntag, 5. Dezember, 11 Uhr, im Nationaltheater veranstaltet. Interessierte aus Frankreich und Deutschland können online über einen Live-Stream teilnehmen und sich in diesem Kontext über ihre Erfahrungen, Sorgen, Hoffnungen im Zusammenhang mit der Pandemie austauschen. Teilnehmer auf dem Podium sind die deutsche Philosophin und Professorin Lore Hühn und der französische Philosoph und Professor Michel Terestchenko. Die Diskussion wird moderiert von Dietrich Brants, Redaktionsleiter beim SWR2 Aktuelle Kultur. Es gibt eine Simultanübersetzung.

Inwiefern hat sich der Begriff Freiheit im Verlauf der Pandemie verändert? Was bedeutet Freiheit im Konkreten? Wie spielt das persönliche Empfinden von Freiheit mit den Freiheiten in einer demokratischen Gesellschaft zusammen? Könnte ein Virus das Gemeinschaftsempfinden einer Gesellschaft spalten? Welche hilfreiche Rolle kann die Philosophie in dieser Zeit spielen? Diese Fragen stehen im Zentrum der Diskussion.

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die Links zu den Live-Streams in deutscher und französischer Sprache finden Besucher auf www.if-mannheim.eu unter der Rubrik Kultur. red/agö