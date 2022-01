Freier Eintritt mit gutem Zeugnis

Eine besondere Aktion gibt es zum Endspurt der „Tutanchamun“-Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen: Schüler und Schülerinnen, die in mindestens zwei Fächern die Note „sehr gut“ im neuen Halbjahreszeugnis haben, kommen vom 1. bis 3. Februar von 13 bis 17 Uhr kostenlos in die Ausstellung. Zudem können sie an der spannenden TUT-Rallye teilnehmen. Wer ein Zeugnis mit nicht so guten Noten vorzeigt (Kopie oder Foto reicht aus) bekommt den Stundenplan mit Pharao-Motiv kostenlos – solange der Vorrat reicht.

So wird die berühmte Maske des Tutanchamun gezeigt. © Blüthner

Am 27. Februar verabschiedet sich der wohl berühmteste Pharao aus der Quadratestadt. Nach sechs Monaten endet das Gastspiel der Ausstellungsinszenierung „Tutanchamun: Sein Grab und die Schätze“ im Museum Zeughaus. Seit dem 10. September 2021 ließen sich zahlreiche Besucher von den originalgetreuen rekonstruierten Goldschätzen des Pharaonengrabes in ihren Bann ziehen. Eine genaue Besucherzahl wurde von den Veranstaltern, der Firma Semmel-Concerts, bisher nicht genannt.

Der maßstabsgetreue Nachbau präsentiert den Grabschatz des legendären Pharao so, wie ihn der Entdecker Howard Carter im November 1922 vorgefunden hat. Wenn sich die originalgetreu rekonstruierten Grabkammern in den Reiss-Engelhorn-Museen schließen, beginnen die Vorbereitungen für den Umzug der rund 1000 Ausstellungsstücke nach Brüssel. Dort eröffnetdie Ausstellung am 5. April 2022 im ehemaligen Industriegelände „Tour et Taxis“ die Grabkammern.

Mit der begleitenden Vortragsreihe zur Ausstellung mit hochkarätigen Referenten wollen die Veranstalter einen fundierten Beitrag zu aktuellen wissenschaftlichen Debatten der Archäologie und dem Fund des Grabes leisten. Zum letzten Vortrag mit dem Titel „Was uns die Mumie Tutanchamuns verrät – Einblicke in das Leben und Sterben des jungen Pharaos“ kommt am Donnerstag, 10. Februar um 20 Uhr Albert Zink vom Institut für Mumienforschung/ Eurac Research aus Bozen, Italien, nach Mannheim. Er hat die genauen Familienverhältnisse Tutanchamuns und die Ursachen für sein frühes Ableben gemeinsam mit ägyptischen Kollegen untersucht, mit medizinischen und genetischen Analysen an der Mumie und zehn weiteren Mumien aus der 18. Dynastie des alten Ägypten. Die Ausstellung ist an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet, somit kann der Vortrag mit einem Besuch in der Ausstellung verbunden werden. Tickets können nur online gekauft werden oder an der Tageskasse bis 17 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich unter: www.tut-ausstellung.com/vortragsreihe Ohne Anmeldung gewähren die Veranstalter an dem Abend keinen Zutritt.

