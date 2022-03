Mannheim. Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine ist der Eintritt in die Reiss-Engelhorn-Museen am 19. und 20. März 2022 frei. Laut einer Pressemitteilung soll an diesem Wochenende statt Eintrittsgeldern um Spenden für die Ukraine-Hilfe gebeten werden. Alle Spenden sollen dabei an den Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“ gehen, der damit Partner in der Ukraine und Geflüchtete unterstützen soll.

