Freie Wähler fordern Aussetzung der Sanktionierung des Gehwegparkens

Mannheim. In Mannheim wird seit einiger Zeit das Parken auf dem Gehweg im gesamten Stadtgebiet auf Grund eines Erlasses des Landesverkehrsministeriums sanktioniert. Die Fraktion Freie Wähler/Mannheimer Liste (ML) fordert nun in einem Antrag zur heutigen Sitzung des Gemeinderates, die Sanktionierung auszusetzen.

"Dieses Vorgehen der Verwaltung hat im gesamten Stadtgebiet erheblichen Unmut und zahlreiche Beschwerden von Anwohnern ausgelöst. Deshalb fordert die Fraktion, die Sanktionierung des Gehwegparkens auszusetzen, bis ein tragfähiges Konzept erstellt, vom Gemeinderat beschlossen ist und die Bevölkerung über das Konzept und den Zeitplan der Umsetzung ausreichend informiert wurde", so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Holger Schmid.

Die Fraktion verweist auf das Vorgehen in Heidelberg: Dort werde weiterhin das eigentlich illegale Abstellen von Autos auf dem Bordstein und das Gehwegparken in vielen Straßen toleriert. Wo es ortskernüblich sei oder aufgrund der örtlichen Beschaffenheit seit Jahrzehnten komplett oder zum größten Teil auf dem Gehweg geparkt werde, würde die Stadt Heidelberg das Parken weiterhin dulden und nur eingreifen, wenn ein Auto weniger als 90 Zentimeter von der Hauswand entfernt steht. Nach und nach soll in Heidelberg nun ein neues Parkkonzept erstellt und dann das Gehwegparken unterbunden werden. Nach Ansicht der Fraktion Freie Wähler/Mannheimer Liste sollte diese Regelung so auch in Mannheim umgesetzt werden.