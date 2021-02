Mannheim. Nach der Vorstellung eines Konzepts der Mannheimer CDU für schrittweise Lockerungen der Pandemie-Beschränkungen und einen kommunalen Corona-Gipfel beziehen auch die Freien Wähler – Mannheimer Liste Stellung zu dem Papier. „Die Kommune ist der falsche Adressat“, erklärt Holger Schmid, stellvertretender Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion. „Das ist Schaufensterpolitik.“

Zwar teile er die Einschätzung der CDU, dass es an einer verlässlichen Strategie für eine Öffnung mangele. Die Spielräume der Stadt seien diesbezüglich jedoch „ganz marginal“. „Die CDU ist die einzige Gruppierung in Mannheim, die im Land und im Bund in der Verantwortung steht“, sagt Schmid. „Dann soll sie ihre Kritik auch dort adressieren.“

In ihrem Konzept hatte die CDU unter anderem kostenlose Schnelltests für alle sowie tägliche Tests für Pflegemitarbeiter gefordert.