Freie Fahrt mit Bus und Bahn zum großen Spinelli-Fest

Ein Kombi-Ticket macht es möglich: Wer zum Spinelli-Fest am Sonntag, 12. September, kommen will, kann kostenlos Busse und Bahnen benutzen. Von der Haltestelle Adolf-Damaschke-Ring der Linie 7 – die trotz Sonntag mit zusätzlichen Bahnen auf einen Zehn-Minuten-Takt verstärkt wird – sowie der Buslinie 50 sind es dann nur wenige Schritte zum Haupteingang des künftigen Geländes der Bundesgartenschau in Feudenheim. Das Ticket bekommt man geschickt, wenn man sich per Computer unter www.buga2023.de anmeldet – was wegen der Corona-Regeln ohnehin notwendig ist.

5000 Gäste sind zugelassen auf dem Areal – mehr lassen die Corona-Regeln nicht zu. Um das kontrollieren zu können, setzt die Bundesgartenschau-Gesellschaft komplett auf die Anmeldung per Computer und darauf, dass ältere, nicht digital versierte Menschen Hilfe von Verwandten oder Nachbarn bekommen.

Impfbus kommt Einlass zum Spinelli-Fest am Sonntag, 12. September von 11 bis 17 Uhr nur für nachweislich geimpfte, genesene oder getestete Personen (3-G-Regel) und nach vorheriger Anmeldung über die Internetseite www.buga23.de. Der Impfbus der Stadt wird vor Ort sein und die Gelegenheit bieten, sich zwischen 11 und 17 Uhr mit Biontech impfen zu lassen – für alle ab zwölf Jahren. Auch eine dritte Impfung für schon doppelt geimpfte Personen ist möglich. Bitte Personalausweis/Impfpass mitbringen. pwr

Zugleich soll gezielt die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gefördert werden. Hinzu kommen viele Stellplätze für Fahrräder. „Aber es gibt keine Pkw-Parkplätze“, stellt Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, klar. Das sei „ganz bewusst“ so, schließlich wolle die Gartenschau für Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz stehen.

Dies gilt ebenso für das kulinarische Angebot. Es gebe „keine Bratwurst, keine Pommes, keine Cola, denn wir wollen anders sein“, sagt der Buga-Geschäftsführer, sondern etwa Essen aus dem Wok oder vielfältig belegte Dinnele, Speisen mit Fleisch ebenso wie vegane Angebote. Auch alle Getränke kommen aus der Region: Wasser und Schorle der Odenwald Quelle, Bier und Limonaden von Eichbaum ebenso wie von Welde. Damit treten die beiden sonst konkurrierenden regionalen Brauereien erstmals bei einem großen Fest gemeinsam auf. „Vielleicht bekommen wir das ja auch für 2023 hin“, hofft Schnellbach.

Chris Cosmo tritt auf

Am Sonntag ist erstmals seit dem Beginn der Abbruch- und Bauarbeiten die Gelegenheit, das sonst abgesperrte Gelände zu besichtigen. „Wir wollen uns den Mannheimern öffnen und zeigen, die die Buga-Arbeiten vorangehen“, so Schnellbach. Dazu dienen Geländeführungen, die er und sein Team im 15-Minuten-Takt von 11 bis 17 Uhr für jeweils 25 Besucher anbieten.

„Wir hoffen, dass viele Menschen die Chance nutzen, Einblick in die Baustelle zu nehmen – es gibt ja eine Menge zu sehen“, ergänzt Kirsten Batzler, die Abteilungsleiterin für Marketing und Veranstaltungen: „Wir wollen Lust machen und zeigen, was hier alles passiert ist – die Luftbilder im Internet zeigen ja noch die ganzen Lagerhallen, die alle weg sind“, so Batzler.

Doch bei dem Fest geht es nicht nur um die Bundesgartenschau. Es ist zugleich als kleiner Ersatz für das wegen Corona ausgefallene Bürgerfest beim Neujahrsempfang der Stadt im Rosengarten gedacht. Der Oberbürgermeister hat die Vereine, Institutionen und Initiativen, die sich dort sonst mit Ständen und auf Bühnen präsentieren, angeschrieben und angeboten, sich an dem Event auf Spinelli zu beteiligen. „Wir bieten dafür gerne Platz und Rahmen“, so Schnellbach. „Das wurde sehr gut angenommen“, sagt Kirsten Batzler. Zu den etwa 20 Kooperationspartnern der Buga – von der Klimaarena Sinsheim über Mikrolandwirtschaft bis zu den Stadtparks und der Popakademie – kommen laut Batzler 80 weitere Organisationen, darunter Kirchen, Kultureinrichtungen und Vereine aus den Stadtteilen sowie Selbsthilfegruppen.

„Sie bieten Informationen ebenso wie vielfältige Mitmach-Angebote“, kündigt sie an. Das reicht von einem Sportparcours des TSV 1880 Käfertal und Baseball mit den Tornados über das Herstellen von Insektenpralinen bis hin zum Bauen von Nistkästen oder einem kostenlosen Check-up-Service für Radfahrer.

Das alles spielt sich im Willkommensbereich ab, wo während der Buga die Gäste ankommen. Hier entstehen Aktionsflächen, werden Infostände und zwei Bühnen aufgebaut. Stargast dort ist dank der Popakademie-Kooperation Chris Cosmo, bekannt durch sein Lied „In Mannheim weint man zweimal“. Dort treten auch der Gospelchor Joyful Voices, die „Schlagertanten“ des Rhein-Neckar-Theaters, ein Bläserquartett des Nationaltheaters, ein Duo der Musikhochschule, Akteure vom Kulturhaus Käfertal, der „Löwenjäger“, des TV Waldhof, von Mandolinata und der Arbeitstherapeutischen Werkstätte auf.