Freibad-Tickets per PayPal?

Beim Online-Verkauf von Tickets für die Mannheimer Freibäder will die Stadtverwaltung auch PayPal als Zahlungsmöglichkeit anbieten. Man arbeite „mit Hochdruck“ daran, dass die Käufer den Dienst „schon bald“ als Alternative nutzen können, erklärte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. „Einen genauen Starttermin können wir aktuell leider noch nicht nennen.“ Unter www.schwimmen-mannheim.de können Bürgerinnen und Bürger wie berichtet bis zu sieben Tage im Voraus Tickets für vorgegebene Zeitfenster in den vier Freibädern buchen. Bezahlt werden kann laut Stadt per Giropay, Paydirekt oder Kreditkarte (VISA/MasterCard). Auf der Internetseite steht außerdem, dass „während der Saison“ auch PayPal angeboten werde – aktuell aber noch nicht. imo

