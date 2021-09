Freibad-Saison ist beendet

Trotz hochsommerlicher Temperaturen am Montag und aller Voraussicht nach an diesem Dienstag: Die Mannheimer Freibäder sind nunmehr geschlossen. Das Saison-Finale mit Ende der baden-württembergischen Sommerferien sei lange im Voraus festgelegt worden und könne nicht so einfach kurzfristig verschoben werden, teilt auf Anfrage Stadtsprecherin Corinna Hiss mit. „Mit der Eröffnung der Hallenbäder wechselt das Personal dorthin und wird dort vollumfänglich benötigt. Auch Verträge mit Saisonkräften werden im Vorfeld vereinbart und können nicht ohne Weiteres verlängert werden.“ Gerade das Schwimmen unter Pandemiebedingungen sei organisatorisch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Zudem gehe erfahrungsgemäß mit dem Ferienende der Zulauf in den Freibädern stark zurück. sma

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1