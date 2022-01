Frauenhaus freut sich über 10 000-Euro-Spende

Car-Sharing-Anbieter Stadtmobil hat dem Mannheimer Frauenhaus 10 000 Euro gespendet. Seit Sommer des vergangenen Jahres konnten Kundinnen und Kunden bei der Fahrzeug-Reservierung zwei Euro für Frauen und Kinder in Notsituationen geben, Stadtmobil hat den gesammelten Betrag verdoppelt. „Das ist eine großartige Aktion“, freut sich Nazan Kapan, Geschäftsführerin des Frauenhauses. Gerade während des Corona-bedingten Lockdowns waren Frauen und Kinder häuslicher Gewalt häufiger ausgesetzt als sonst. Das Frauenhaus ist entsprechend voll und kann die Hilfe gut gebrauchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Immer mehr Frauen sprechen nicht gut Deutsch, so dass wir inzwischen hausinterne und den Bedürfnissen der Frauen angepasste Konversationskurse anbieten“, berichtet Kapan. „Das sind neue Entwicklungen, für die wir das Geld einsetzen können. Auch Freizeitaktivitäten mit den Frauen und Kindern können mit dieser Spende finanziert werden. Es gibt immer wieder Bedarfe, für die es keine Regelfinanzierung gibt, daher möchte ich mich, auch im Namen meines Vorstands, sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern bedanken.“

13 000 Nutzerinnen und Nutzer

Man habe anfangs zu Spenden für das eigene Unternehmen aufgerufen, „weil wir die Auswirkungen der Krise aufs Car-Sharing-Geschäft nicht abschätzen konnten“, sagt Vorständin Miriam Caroli. „Dass unsere Kundinnen und Kunden so unglaublich solidarisch sind, hat uns überwältigt und gefreut. So entstand die Idee, auch anderen Menschen zu helfen, die besonders unter der Krise leiden.“ Ab Sommer 2021 wurden dann Spenden für das Frauenhaus gesammelt. So sind bis zum Jahresende fast genau 5000 Euro zusammengekommen. Das nächste Projekt, dem weitere Spenden der Kundinnen und Kunden zugutekommen soll, ist der Verein Frauen helfen Frauen in Heidelberg.

Stadtmobil bietet in 30 Städten und Gemeinden der Region rund 620 Autos an 260 Stationen an. Nach eigenen Angaben nutzen 13 000 Kundinnen und Kunden das Angebot. Mehr als 150 Stationen befinden sich allein in Heidelberg und Mannheim. Stadtmobil kooperiert außerdem mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): Wer eine Jahres- oder Halbjahreskarte des VRN besitzt, spart bei der Anmeldung des Car-Sharing-Anbieters. red/lok

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2