„Frauengeschichten in der Kultur“ im Theater Felina

Mannheim. „Frauengeschichten in der Kultur“ lautet der Titel einer Veranstaltung der Grünen mit Bundestagskandidatin Melis Sekmen, Stadträtin Angela Wendt, Landtagsabgeordnetem Erwin Köhler und der Musikerin Marie-Luise Dingler. Das Thema dreht sich am Freitag, 3. September, 19 Uhr, im Theater Felina-Areal in der Holzbauerstraße um die Stellung von Frauen im Kulturbetrieb. Die Leitungen großer Kulturhäuser sind meist männlich besetzt. Frauen in der Freien Kulturszene haben es oft schwer, Fuß zu fassen und von ihrer Kunst zu leben. Die Politikerinnen und Politiker wollen mit Marie-Luise Dingler diskutieren, was Frauen in der Kultur bewegt.

