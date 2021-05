Frauen wollen Mitsprache

In mehreren Kirchengemeinden gibt es Aktionen zum „Tag der Predigerin“. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) will damit für Mitsprache, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und eine Erneuerung der Kirche mit der Beseitigung verkrusteter Strukturen werben. Zwar dürfen laut katholischem Kirchenrecht in Messfeiern ausschließlich Geistliche predigen. Am Gedenktag der Apostelin Junia, eine der ersten und wichtigsten Apostelinnen und im Römerbrief (Röm 16,7) von Paulus als „hervorragend unter den Aposteln“ bezeichnet, treten aber bewusst Frauen an den Altar. Junia wurde im frühen Mittelalter aus den Schriften verbannt, indem man sie zum Mann machte – zu Junias. Das will sich die kfd nicht mehr gefallen lassen.

AdUnit urban-intext1

Feier im Pfarrgarten

Gabriela Rudolph von der kfd St. Konrad, Mitglied im Dekanatsvorstand und in Ausbildung zur geistlichen Leiterin für die kfd, wird im Rahmen der Wortgottesfeier, zu dem Thema: „Maria – wer bist du?“ eine Predigt halten. Zu dem Gottesdienst an diesem Sonntag um 9.30 Uhr in der Kirche St. Konrad ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail gemeinde@kath-ma-sued.de oder per Telefon 0621/30085-407/-410.

Zudem feiert die von Marianne Rohde geleitete kfd Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt am Tag der Predigerin am Montag, 17. Mai, einen Gottesdienst in Feudenheim. Beginn ist 18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Hauptstraße 49. Bei gutem Wetter steht der Pfarrgarten zur Verfügung. pwr