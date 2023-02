Frauen-Nachttaxi: Nur wenig Auskunft über Profil von Nutzerinnen

Mannheim. Wer fährt wie oft wohin mit dem Frauen-Nachttaxi? Diese Anfrage hat die CDU-Gemeinderatsfraktion am Dienstag im Hauptausschuss des Mannheimer Gemeinderats gestellt. Die Antwort von Oberbürgermeister Peter Kurz fällt dann aber knapper aus als erwartet: Manche der angefragten Auswertungen stehen schlicht weg nicht zur Verfügung. Kurz verweist neben dem Datenschutz auch auf die Grenzen der Software, die manche Parameter schlicht weg nicht erfasst.

Das kurze Fazit daher: Weil alle Konten von 2022 gelöscht wurden, kann die Verwaltung nur noch Auskunft geben zu den neu angelegten Kontoinhaberinnen in diesem Jahr. Die bislang rund 350 Frauen wohnen zu 87 Prozent in Mannheim. Der Rest stammt aus der Region, vereinzelt auch aus Stuttgart, Karlsruhe oder Frankfurt. „Wir nehmen an, dass es sich dabei um Pendlerinnen handelt, die in Mannheim arbeiten“, so Kurz. Auch eine Auskunft darüber zu geben aus welchen Mannhemer Stadtteilen die Frauen stammen und wie alt sie sind, berührte laut Kurz schon den datenschutzrechtlichen Bereich und sei daher nicht möglich.