Frauen fordern Weiheamt

In mehreren Pfarreien fordern Frauen am Donnerstag mehr Gleichberechtigung in der Kirche. Anlass ist der „Tag der Diakonin“. Er wird seit 1998 immer am 29. April – dem Festtag der Heiligen Katharina von Siena (1347-1380) – begangen. „Die Mystikerin und Kirchenlehrerin aus Siena ist eine der größten Frauen der Kirchengeschichte“, so Marianne Rohde, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt. „Und sie war streitbar“, erinnert sie daran, dass schon die 1939 zur Schutzpatronin Italiens und 1999 zur Schutzpatronin Europas erhobene Heilige vom Papst umfassende Kirchenreformen zu einer Stärkung der Seelsorge gefordert habe.

Mut und Hartnäckigkeit

„Ihr Mut und ihre Hartnäckigkeit sind vielen Frauen in der katholischen Kirche ein Vorbild“, so Marianne Rohde. Schon lange setzt sich die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) für die Weihe von Frauen als Diakoninnen ein, werde doch diakonische Arbeit in den Gemeinden vor Ort ohnehin überwiegend von Frauen geleistet. 2017 hat sich das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZDK) dieser Forderung angeschlossen – umgesetzt worden ist sie aber nicht, weil der Vatikan Weiheämter von Frauen ablehnt. Doch die KFD pocht auf gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am sakramentalen Dienst des Diakonats und dieselben Rechte für alle Getauften und Gefirmten: „Denn nur eine Kirche, in der sich Gerechtigkeit verwirklicht, ist eine glaubwürdige Kirche.“

Die KFD Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt bietet rund um den „Tag der Diakonin“ Informationen vor dem Eingang der Pfarrei Christ König Wallstadt sowie im Innern und durch die Umgestaltung des Hauptportals St. Peter und Paul in Feudenheim an. Zudem gibt es einen virtuellen Gottesdienst am 29. April um 18 Uhr und anschließendem Vortrag mit Diskussion unter www.kfd-bundesverband.de/tag-der-diakonin. pwr