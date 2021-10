Sie wollen nicht länger schweigen: Mit einer Aktionswoche tritt die Reformbewegung Maria 2.0 in der katholischen Kirche ab heute bis zum Wochenende an die Öffentlichkeit, um in Deutschland und weltweit für Reformen zu werben. Dazu gibt es in Mannheim mehrere Veranstaltungen, hinter denen vor allem die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) steht, und Aktionen von Frauen vor und in

...