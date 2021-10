Frauen fordern Mitspracherechte

Sie wollen nicht länger schweigen: Mit einer Aktionswoche tritt die Reformbewegung Maria 2.0 in der katholischen Kirche ab heute bis zum Wochenende an die Öffentlichkeit, um in Deutschland und weltweit für Reformen zu werben. Dazu gibt es in Mannheim mehrere Veranstaltungen, hinter denen vor allem die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) steht, und Aktionen von Frauen vor und in Kirchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar sind die Initiative Maria 2.0 und die kfd nicht identisch – aber es gibt viele Überschneidungen bei den Aktiven. „Wir sind mit denselben Forderungen unterwegs, nur eben nicht so lautstark“, so Christiane Mitmesser vom kfd-Dekanatsvorstand: „Aber wir Frauen müssen jetzt unsere Stimmen erheben, damit Reformen endlich forciert werden“.

In der Kirche St. Peter und Paul wollen Frauen ein Zeichen setzen. © Dirk Jansch

Maria 2.0 fordert unter anderem den Zugang von Frauen zu allen Ämtern, das Ende des Klerikalismus und damit der Macht der Priester und Bischöfe, eine Aufklärung von allen Fällen sexuellen Missbrauchs mit Bestrafung der Täter sowie die Abschaffung des Pflichtzölibats.

Viele Frauen hätten „große Hoffnungen auf den Synodalen Weg“, meint Mitmesser. Die Kirche müsse endlich mehr Wertschätzung für jene Gruppe zeigen, die bei den Gottesdienstbesuchern wie auch bei den Ehrenamtlichen die Mehrheit ausmachten, nämlich die Frauen, fordert sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wenn wir Frauen in der Kirche etwas ändern wollen, dann müssen auch unbequeme Themen angesprochen werden. Das machen kfd und Maria 2.0 mit ihren jeweiligen Mitteln, und nicht hinter verschlossenen Türen“, ergänzt Marianne Rohde, Vorsitzende der kfd Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt. Eine Vernetzungskonferenz von kfd und Maria 2.0 im März diesen Jahres habe „deutlich gezeigt, dass die inhaltlichen Schnittmengen groß sind“, weshalb ihre kfd-Gruppe in einem Gottesdienst ein Zeichen der Verbundenheit mit den Anliegen und Zielen der Reformbewegung Maria 2.0 setzen wolle.

Ordensschwester kommt

Man wolle gemeinsam „die katholische Kirche zukunftsfähig gestalten“, so Rohde. „Frauen, die für ihre Rechte einstehen, begegnen uns bereits in der Bibel“, sagt sie zu dem Gottesdienst am Freitag, 15. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Feudenheim. An den Zugangstoren zur Kirche werden Bilder der Frauen mit verschlossenen Mündern von Lisa Kötter sowie die Thesen von Maria 2.0 aufgehängt.

Am Sonntag, 17. Oktober um 19 Uhr folgt in der Spitalkirche E 6,1 mit dem Titel „Maria PRIDE den Mantel aus“ ein Gottesdienst mit Pastoralreferentin Kathrin Grein, Leiterin der Katholischen Hochschulgemeinde. Am Dienstag, 26. Oktober um 19 Uhr gibt es einen Vortrag mit Schwester Philippa Rath, Herausgeberin von „... weil Gott es so will – Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin“ in der Pfarrkirche St. Ägidius Seckenheim, veranstaltet vom Bildungswerk in Kooperation mit sanctclara, dem Ökumenischen Bildungszentrum. Anmeldung an service@sanctclara.de.