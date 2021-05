Frauen beleidigt

Weil sie ihn zur Rede gestellt haben, als er gegen einen geparkten Wagen pinkelte, hat ein 36-Jähriger eine Frau und ihre beiden Begleiterinnen beleidigt. Jetzt ermittelt die Kripo gegen den Mann.

Als die Frau ihn am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr in der Dammstraße auf Höhe der Alten Feuerwache auf sein Tun angesprochen hatte, wandte sich der laut Polizei sichtlich alkoholisierte „Wildpinkler“ ihr und ihren Begleiterinnen zu, beleidigte sie und zeigte ihnen sein entblößtes Glied. Die Frauen gingen daraufhin weiter und verständigten die Polizei. Eine Fahndung führte schließlich zur Festnahme des Mannes, der sich noch in Tatortnähe aufhielt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Der 36-Jährige musste die Beamten schließlich aufs Revier begleiten und eine Blutprobe abgegeben. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen behielten ihn die Beamten zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle. Am Morgen danach durfte er dann wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Kriminalkommissariat. scho/pol