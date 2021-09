Mannheim. Eine Frau ist am Donnerstagabend im Bereich des Schlossparks in Mannheim zunächst von einem Mann verfolgt und dann mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging die 23-Jährige gegen 23.15 Uhr zu Fuß unter der Konrad-Adenauer-Brücke entlang, als sie den Verfolger bemerkte. Nachdem sie kurz hinter der Unterführung eingeholt worden sei, habe sich der Mann vor die Frau gestellt und sie mit dem Messer bedroht. Die 23-Jährige flüchtete unvermittelt. Der Täter folgte ihr daraufhin nicht mehr. Der Unbekannte habe den Tatort in Richtung Rheinvorlandstraße verlassen.

Der Mann wurde der Polizei zufolge auf ein Alter zwischen Ende 20 und Anfang 30 geschätzt. Bei einer Körpergröße von 1,80 Metern habe er eine normale Statur. Weiter wurde er mit dunklen schwarzen Haaren beschrieben. Vermutlich hatte er einen Bart. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen Oberteil bekleidet.

Die Motivlage des Mannes war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt in 0621 174-4444 alle Richtungen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer bei der Behörde melden.