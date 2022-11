Frau verrichtet Notdurft bei Polizeieinsatz in Mannheim direkt vor den Beamten

Mannheim. Eine Frau hat bei einem Polizeieinsatz im Eingangsbereich einer Wohnung in der Langen Rötterstraße in Mannheim ihre Notdurft direkt vor den Beamten verrichtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldeten Anwohner am Montag, gegen 22.30 Uhr, eine randalierende Nachbarin. Als die Beamtinnen und Beamten die betroffene Wohnung aufsuchten, öffnete ihnen eine 38-jährige Frau die Tür und verhielt sich zunehmend aggressiv.

Aus nicht ersichtlichem Grund begab sich die Frau daraufhin in die Hocke und begann, ihre große Notdurft zu verrichten. Damit beschmutze sie ihre Hände. Da sich die Frau nicht beruhigen ließ, wurde ein zweites Streifenteam angefordert, das die womöglich hilfsbedürftige Frau schließlich widerstandslos einer psychiatrischen Einrichtung zuführen konnte.