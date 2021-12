Frau sitzt am Mannheimer Hauptbahnhof im Fahrstuhl fest

Mannheim. Weil sich die Türen nicht mehr öffnen lassen wollten, musste eine Frau am Donnerstag am Mannheimer Hauptbahnhof aus einem Fahrstuhl befreit werden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Passagierin gegen 13:45 Uhr von einem Gleis aus mit dem Fahrstuhl in die Unterführung fahren. Über die 3-S Zentrale der Deutschen Bahn wurde die Bundespolizei informiert.

Nach insgesamt 25 Minuten konnte die zusätzlich informierte Feuerwehr die Türen öffnen und die Frau ihren Weg fortsetzen.

Laut Polizeimeldung ist die Ursache des Vorfalls derzeit unklar. Der Fahrstuhl wird demnach zur Aufklärung technisch überprüft.