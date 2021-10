Frau schlägt Polizist nach Schlägerei

Mannheim. Nach einer Schlägerei auf dem Vorplatz des Wasserturms, hat eine 21-Jährige am frühen Samstagmorgen einem Polizisten ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten vor Ort, weil sie die Frau sich in einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer 20-Jährigen befand. Letztere erlitt durch diese eine stark blutende Verletzung und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die 21-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

