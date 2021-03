Mannheim. Die Polizei ermittelt gegen eine 23-jährige Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Laut Polizeibericht war die junge Frau mit ihrem VW-Bus am Montag gegen 10.15 in der Gutenbergstraße (Wohlgelegen) auf ein Fahrschulfahrzeug aufgefahren, das der 61-jährige Fahrlehrer an der Einmündung Dudenstraße fast bis zum Stillstand abbremsen musste. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrlehrer leicht verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 12 000 Euro. Nach dem Unfall stieg die 23-Jährige unbemerkt aus ihrem Wagen und lief davon. Ihre Mitfahrer, die vorher ausgestiegen waren, bewegten sie jedoch später zur Rückkehr an die Unfallstelle.

