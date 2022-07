Frau läuft im Gleisbereich am Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt nach Hause

Mannheim. Eine 41-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen im Gleisbereich vom Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt bis nach Mannheim-Luzenberg gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, lief die Frau zwischen der Schallschutzmauer und den Gleisen. Im dortigen Gleisbereich haben die Beamten die Frau gegen 8.30 Uhr angetroffen und zur Rede gestellt. Die 41-Jährige gab an, dass sie den Weg nach Hause abkürzen wollte. Die Beamten klärten sie daraufhin über die erheblichen Gefahren auf, die beim Betreten des Gleisbereichs und beim Aufenthalt in den Gleisen bestehen.

Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen.