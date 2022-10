Frau in Lambsheim blutig geschlagen - Zeugen gesucht

Lambsheim. Eine 37-jährige Frau soll am Sonntagmorgen in Lambsheim geschlagen und verletzt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, soll es gegen 7 Uhr am Bahnübergang in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung durch ihren Lebensgefährten gekommen sein. Der Rettungsdienst behandelte die Frau, die eine blutende Verletzung am Auge aufwies. Da es widersprüchliche Aussagen zum Sachverhalt gibt, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 oder unter 06237/934-1100 zu melden.

