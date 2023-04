Frau bricht in Mannheimer Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt

Mannheim. Eine 33-jährige Frau ist am Montagabend in eine Wohnung in Mannheim eingebrochen und dabei direkt erwischt worden. Wie die Polizei berichtete, war die Täterin gegen 22.45 Uhr wohl mit einem Schlüssel in die Wohnung in der Wingertstraße gelangt. Als sie dort Diebesgut im Wert von über 6 000 Euro an sich nehmen wollte, entdeckte sie der Mieter der Wohnung, der daraufhin die Polizei verständigte.

Bei der Aufnahme durch Polizeibeamten gab die mutmaßliche Täterin an, unter Drogeneinfluss mit dem Auto zum Tatort gefahren zu sein. Erste Tests lieferten ein positives Ergebnis für Amphetamine und Cannabis. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,62 Promille.

Die Polizei nahm daraufhin Fahrzeugschlüssel und Führerschein an sich. Die Frau muss nun mit Anzeigen unter anderem wegen Einbruchs und Fahren unter Drogen rechnen.