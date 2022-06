Frau bei versuchtem Handtaschenraub verletzt - Fahndung nach Tatverdächtigem

Mannheim. Die Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, der mutmaßlich versucht hat, einer Frau die Handtasche zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein bislang unbekannter Mann am 19. Februar gegen 14 Uhr eine 55-Jährige in der Fröhlichstraße angegriffen. Der Mann flüchtete letztlich ohne Beute, verletzte die Frau jedoch an Armen und Händen.

Der Polizei Mannheim gelang es, ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters zu sichern. Zeugen hatten es kurz nach der Tat aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf die Identität des Mannes ergaben, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Das Bild gibt es unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-versuchter-handtaschenraub/. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 0621/1744444.