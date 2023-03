Frau an Haltestelle in Mannheim sexuell belästigt

Mannheim. Ein Mann hat an der Straßenbahnhaltestelle „Alter Meßplatz“ versucht, eine Frau zu belästigen. Die Geschädigte verhinderte dabei nach Polizeiangaben, dass der Beschuldigte ihr unter das Kleid schauen und sie am Gesäß anfassen konnte. Der Mann hatte zunächst nach einer Zigarette gefragt.

Die unbekannte Frau stieg nach dem Vorfall am Sonntagmittag in eine Bahn Richtung Sandhofen. Der Mann entfernte sich in Richtung Kurpfalzbrücke. Bei der Fahndung stellte die Polizei den amtsbekannten Beschuldigten fest. Ermittlungen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage wurden aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefonnummer 0621/174 4444 bei der Polizei melden.