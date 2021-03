In den Osterferien bietet das Institut Français (IF) von Dienstag, 6., bis Freitag, 9. April, Sprachunterricht für Schülerinnen und Schüler an, um ihre Französischkenntnisse spielerisch zu wiederholen, zu vertiefen und zu festigen. Ab sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern dauern die Kurse vier Tage am Stück, bei vier bis sechs sind es drei Tage. Die 90-minütigen Kurse für die Klassenstufen 6 und 7 finden von 9 bis 10.30 Uhr statt, für die Klassenstufen 8 und 9 von 11 bis 12.30 Uhr. Im Unterricht sollen Fragen geklärt werden, die in der Schule offengeblieben sind. Weitere Infos und Anmeldung gibt es entweder per E-Mail an sprachkurse@if mannheim.eu oder im Internet auf der Webseite des Instituts: www.ifmannheim.eu. red/lok