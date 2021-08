Franklin: Supermarkt erst 2023

Schlechte Nachrichten für die Bewohner im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin: Die Eröffnung des geplanten provisorischen Supermarkts dort wird sich weiter verzögern. Eigentlich war angekündigt, dass es noch in diesem Jahr auf der Fläche östlich der Nachbarschaftsoase an der George-Washington-Straße losgehen soll. Doch nun wird es „voraussichtlich“ erst im Frühjahr 2022 soweit sein, wie ein Sprecher der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG auf Anfrage mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die GBG baut gemeinsam mit dem Projektentwickler 3iPro die sogenannte Grüne Mitte, das künftige Nahversorgungszentrum des Stadtteils. In dieses soll auch eine Supermarktkette einziehen, die bis dahin auch als Betreiberin eines provisorischen Supermarkts vorgesehen ist. Beides könne nur in Kombination miteinander betrachtet werden, so der GBG-Sprecher. Die aktuell laufenden Verhandlungen seien deshalb auch entsprechend komplex. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Verhandlungen demnächst abgeschlossen und die Verträge unterschrieben werden. Der Interimssupermarkt könnte dann voraussichtlich im Frühjahr 2022 eröffnen“, so der Sprecher. „Alle Beteiligten arbeiten an einer möglichst schnellen Umsetzung des provisorischen Supermarkts auf Franklin, der für den Stadtteil von großer Bedeutung ist.“ Der provisorische Supermarkt soll den Angaben zufolge „in einer mobilen Bauweise“ entstehen mit rund 300 Quadratmetern Fläche.

In dem neuen Stadtteil leben aktuell mehr als 3000 Menschen. Bislang gibt es für die Nahversorgung nur eine Filiale der Bäckerei Theurer in der Robert-Funari-Straße. Seit Mai gibt es zudem immer mittwochs einen Wochenmarkt beim Boulderhaus.