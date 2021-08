Franklin bekommt Supermarkt 2022

Im Artikel in der Mittwoch-Ausgabe zum provisorischen Supermarkt im neuen Stadtteil Franklin ist uns in der Überschrift leider ein Fehler unterlaufen. Dort hieß es, dass der Supermarkt im Jahr 2023 komme. Richtig ist allerdings – so wie es auch im Artikel stand –, dass es voraussichtlich im Frühjahr 2022 soweit sein wird. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Der provisorische Supermarkt soll an der George-Washington-Straße in mobiler Bauweise entstehen. Eigentlich war angekündigt, dass er noch in diesem Jahr öffnen soll. Die Verhandlungen mit dem Betreiber liefen allerdings noch, so die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG. imo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1