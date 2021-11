Ein Spaziergang oder eine Fahrradtour durch die gewaltige Baustellen-Landschaft lassen es erahnen: Franklin ist beim Bevölkerungswachstum der Spitzenreiter schlechthin. Die Einwohnerzahl, die Ende vergangenen Jahres bei 3444 lag, soll bis 2040 auf 7747 wachsen – ein gigantisches Plus von 124,9 Prozent. Allerdings muss man auch bedenken, dass Franklin als einziger Stadtteil quasi komplett aus einer früheren Militärfläche besteht, die nach dem Truppenabzug der USA frei wurde. Hier gibt es also keine ältere Stammbevölkerung, die etwa bei der Sterbestatistik zu berücksichtigen wäre.

Wobei das Konversionsviertel nun in allen Altersgruppen stark wächst. Abgesehen von den 25- bis 35-Jährigen liegen die städtischen Prognosen jeweils im zwei- bis dreistelligen Prozentbereich. Bis zum Jahr 2040 sollen aber auch hier – wie in ganz Mannheim – die 65- bis 80-Jährigen den stärksten Zuwachs bekommen. Damit dürfte der momentan mit einem Altersschnitt von 30,6 Jahren mit Abstand jüngste Stadtteil sich zwar dem Durchschnitt etwas annähern, aber dennoch seine Spitzenstellung in Sachen Jugend bewahren.