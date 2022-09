Fragen an Babyboomer - Mannheim als Modellkommune ausgewählt

Mannheim. Das Forschungsprojekt „Ageing Smart – Räume intelligent gestalten“ der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern stellt die Babyboomer in den Mittelpunkt. Forscherinnen und Forscher untersuchen das Alltagsleben und die Bedarfe der großen Gruppe und der angrenzenden Geburtsjahrgänge an ihren Wohnorten. Dazu führen sie Befragungen durch – und Mannheim wurde als eine von sieben Modellkommunen ausgewählt. Deswegen erhalten in den kommenden Wochen 3000 zufällig ausgewählte 50- bis 75-jährigen Einwohnerinnen und Einwohner einen Fragebogen der TU, der postalisch oder online beantwortet werden kann. Die Teilnahme ist freiwillig, die Ergebnisse werden 2023 veröffentlicht.

Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer treten nach und nach in den Ruhestand ein. Damit verändern sich Gewohnheiten im Alltag, was Auswirkungen auf den Wohnort haben kann. Ziel des Projekts ist, Städte und Gemeinden zu unterstützen, Bedarfe ihrer Bürgerinnen und Bürger abzuschätzen. Die Forschungsgruppe untersucht etwa, ob diese Altersgruppe in ihrer Stadt wohnen bleiben möchte. Was finden die Befragten in Mannheim gut, was vermissen sie?

