  Fragebögen: Wahlkreis Mannheim-Süd - die Kandidaten stellen sich vor

Frauenrechte Mannheimer Landtagskandidierende debattieren zu Gleichstellung von Frauen

Von „Lassen wir dieses Wahlkampfgetöse" bis „Das muss aber auch einfach mal so gesagt werden": Es ging heiß her bei der Debatte in der Abendakademie um die Gleichstellung von Frauen. Die AfD war nicht dabei.

