Fotos spiegeln Heimatliebe

„Die Türkei – Menschenlandschaften“ lautet der Titel der neuen Fotoausstellung, die ab 21. Oktober im Foyer der Mannheimer Abendakademie zu sehen ist. Das gab die Volkshochschule am Dienstag bekannt. Sie findet zur Erinnerung an das Anwerbeabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei statt, das vor 60 Jahren abgeschlossen wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Vernissage ab 18 Uhr wird neben Fotograf Ahmet Arpad auch Ömür Tosun vom Migrationsbeirat Mannheim anwesend sein. Ebenso freut sich das Team der Abendakademie an diesem Abend auf die Teilnahme von Hediye Yonca. Sie ist eine Vertreterin der ersten Generation sogenannter Gastarbeiterinnen, die im September im Rahmen des Festakts anlässlich des Abkommens von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue begrüßt wurden.

Bis 15. Dezember zu sehen

Ahmet Arpad hat auf unzähligen Reisen in die entferntesten Regionen der Türkei Porträtaufnahmen von seinen Landsleuten gemacht und seine Fotos bisher in über 40 Einzelausstellungen in Deutschland und in der Türkei gezeigt. Mit seinen Bildern möchte Arpad deutschen Betrachtern seine Heimat näherbringen und seinen Landsleuten in Deutschland ein Gefühl von Akzeptanz und Zugehörigkeit vermitteln. Seine Fotos spiegeln die Liebe zu seinem Heimatland wider – vor allem zu den Menschen Anatoliens.

Musikalische begleitet wird die Vernissage vom Orientalische Musikakademie Mannheim. Die Ausstellung ist bis einschließlich 15. Dezember im Foyer der Abendakademie zu sehen; der Eintritt ist frei. her

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2