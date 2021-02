Mannheim. Im Mannheimer Hauptbahnhof ist eine Fotoausstellung über Lebenswege in Baden-Württemberg lebender EU-Bürgerinnen und -Bürger gestartet. „Die Ausstellung illustriert stellvertretend für rund 850 000 in Baden-Württemberg lebende EU-Bürgerinnen und -Bürger die Lebenswege von Menschen aus der Europäischen Union, die nach Baden-Württemberg führten“, heißt es in einer Mitteilung des Justizministeriums des Landes.

Sie zeige, was diese Menschen bewegt habe, dauerhaft in Baden-Württemberg zu leben. Die Geschichten sind in einem Gemeinschaftsprojekt als Teil der Kampagne „Wir in BW“ des Europaministeriums zusammengetragen worden – in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Mannheim. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG werden sie noch bis zum 21. Februar in Mannheim als Fotoausstellung präsentiert.