Forum für bezahlbares Wohnen

Seit Juli gibt es ein neues Netzwerk, das sich mit dem Immobilienmarkt in Mannheim beschäftigt: das „Wohnungspolitische Forum“. Dazu haben sich zahlreiche Verbände, Vereinigungen und Initiativen zusammengeschlossen, unter anderem der Mieterverein, der Paritätische, die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Gewerkschaftsbund, aber auch politische Parteien wie Grüne, SPD und Linke sowie Initiativen wie beispielsweise das Mietshäuser Syndikat im Rhein-Neckar-Delta. Ihre Ziele: Wohnungspolitische Probleme zu diskutieren, auf sie aufmerksam zu machen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Dabei steht der Begriff „gemeinwohlorientiert“ im Mittelpunkt, betont Günter Bergmann, der im Organisationsteam das Mietshäuser Syndikat vertritt. Dieser Aspekt komme in der Wohnungspolitik häufig zu kurz. Stattdessen profitierten meist einige wenige von Immobiliengeschäften. „Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum betrifft nicht nur Randgruppen“, sagt Philip Gerber, Geschäftsführer des Drogenvereins, „sondern große Teile der Gesellschaft, weil das Problem mittlerweile bis in die Mittelschicht hineinragt.“

Das Forum sei offen für alle. „Das ist eine zivilgesellschaftliche Geschichte“, sagt Bergmann. „Jeder, der wohnungspolitisch interessiert ist, kann hier rein und mitreden – und zwar auf Augenhöhe.“ Ab Februar sind drei Online-Veranstaltungen zum Thema „Wohnen und Soziales“ geplant. Danach will sich das Netzwerk mit der Flächenvergabe und der Evaluierung des „12-Punkte-Programms“ befassen. mig

