Forschung zur Mobilität der Zukunft

Mit dem Bertha-und-Carl-Benz-Preis zeichnet die Stadt Mannheim alle zwei Jahre Personen oder Organisationen aus, die sich um eine umweltgerechtere oder sozialere Mobilität verdient gemacht haben. Dieses Jahr, bei der sechsten Auflage, wird es erstmals zwei Träger des mit 10 000 Euro dotierten Preises geben. Die Mobilitätsforscher Andreas Knie (oberes Bild) und Weert Canzler (unteres Bild). Das teilt die Stadtverwaltung mit. Der Gemeinderat stimmte im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung am Donnerstag dem Vorschlag des Preisgerichts zu.

Knie und Canzler, so heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus, arbeiten und publizieren seit vielen Jahren gemeinsam auf dem Gebiet der sozialwissenschaftlichen Verkehrs- und Mobilitätsforschung und bringen die Ergebnisse in den öffentlichen Diskurs, die Verkehrs- und Technologiepolitik und die Führung von Unternehmen ein. Gemeinsam leiten sie die Forschungsgruppe „Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“ am Wissenschaftszentrum Berlin. Die Projektgruppe beschäftigt sich mit wesentlichen Fragen zur Mobilität der Zukunft – zum Beispiel, welche Rolle digitale Plattformen für die Mobilität spielen werden oder wie sich Lebensentwürfe und damit verbundene Mobilitätspraktiken im ländlichen Raum im Gegensatz zu urban geprägten Regionen entwickeln werden.

© Bilder: Stadt

Die beiden Forscher plädieren für eine Abkehr von der PKW-fokussierten Verkehrspolitik und für eine Verkehrswende und damit für mehr Vielfalt und Flexibilität in öffentlichen Mobilitätsangeboten. Darüber hinaus fordern sie digitale Plattformen zur Verstärkung der kombinierten Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote und die Verknüpfung der E-Mobilität mit dem öffentlichen Verkehr und dem sogenannten intelligenten Stromnetz.

Kampf gegen Verkehrskollaps

Die Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Peter Kurz begründet ihre Auswahl vor allem mit der Tatsache, dass die Forschungsansätze der beiden Wissenschaftler nicht theoretisch bleiben, sondern regelmäßig in Vorschläge für die Lösung der analysierten Probleme mündeten. Dabei gehe es vor allem um Maßnahmen gegen den urbanen Verkehrskollaps und um den Kampf gegen Umweltbelastungen durch Schadstoffausstoß und Lärm. Die Arbeiten zielten explizit nicht auf die Abschaffung einzelner Verkehrsmittel, sondern auf eine sinnvolle Kombination individueller und öffentlicher Varianten.

„Mobilität im Allgemeinen und Straßenverkehr im Speziellen zählen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel“, wird Kurz in der Rathaus-Mitteilung zitiert. „Wir müssen umdenken, und dieses Umdenken kann durch die fortschreitende digitale Technik befördert werden.“ Knie und Canzler gäben dem in der Satzung des Preises formulierten Anspruch mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihren alltagstauglichen Lösungsansätzen ein fundiertes Gerüst für den Diskurs.

Die Stadt Mannheim hatte den Preis 2011 anlässlich des 125-jährigen Automobiljubiläums gestiftet. Bisherige Preisträger waren Shai Agassi für seine Arbeit zur Elektromobilität, José del. R. Millán für seine Forschung an Brain-Computer-Interfaces zur Steuerung von Mobilitätshilfen für bewegungseingeschränkte Menschen, der Stadtplaner Jan Gehl, die World Bicycle Relief (WBR, versorgt Entwicklungsländer mit Lastenfahrrädern) sowie die saudische Frauenrechtsaktivistin Loujain AlHathloul. red/imo

