Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) laden vom 13. bis zum 16. April zur Webinarwoche „Businesslunch mit Kompetenz“ ein. Zielgruppe sind Unternehmen, die sich für eine Zusammenarbeit mit der DHBW interessieren.

Die Forschung der Hochschule findet überwiegend in Zusammenarbeit mit Unternehmen statt. Zu bestimmten Forschungsgebieten haben sich in den vergangenen zehn Jahren Kompetenzzentren an der DHBW gebildet, wovon vier im Webinar vorgestellt werden – an der DHBW Mannheim etwa die Kompetenzzentren zu Brennstoffzellen/Elektromobilität für einen klimaneutralen automobilen Antrieb und zu additiver Fertigung/3D-Druck. Im Kompetenzzentrum Fertigungs- und Informationsmanagement der DHBW Mosbach fokussiert man sich auf den Bereich Industrie 4.0 in einer Simulationsfabrik. Am dazugehörigen Campus in Bad Mergentheim wird am Kompetenzzentrums Intelligente Systeme in Produktion und Logistik zu den Schwerpunkten Schwarmintelligenz und Deep Learning geforscht.

Eine Übersicht zu unterschiedlichen Kooperationsmöglichkeiten mit der DHBW und zu Angeboten für Unternehmen gibt es von der IHK. Weitere Infos und Anmeldung unter www.rhein-neckar.ihk24.de/veranstaltungskalender. red/lia