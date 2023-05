Formula Students gewinnen den Bertha-und-Carl-Benz-Preis

Der mit 10 000 Euro dotierte Bertha-und-Carl-Benz-Preis der Stadt Mannheim geht in seiner siebten Auflage an einen weltweiten studentischen Konstrukteurswettbewerb. Das Preisgericht unter Vorsitz von Oberbürgermeister Peter Kurz entschied sich in diesem Jahr für den Formula Student Germany e.V./ Wettbewerb Formula Student Driverless Cup (DC). Der Formula Student Germany Wettbewerb ist Teil des größten studentischen Konstrukteurswettbewerbs der Welt. Er findet in Deutschland jährlich unter der Schirmherrschaft des Vereins Deutscher Ingenieure statt. Der Gemeinderat hatte diesem Vorschlag im April 2023 in nicht öffentlicher Sitzung zugestimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorrangiges Ziel des Wettbewerbs ist die Einführung und Integration von Zukunftstechnologien für die Elektromobilität und das autonome Fahren. Die Konkurrenz zwischen den Teams spornt die Studierenden an, die beste technische Lösung zu suchen, und macht dies anhand objektiver Kriterien in den Wettbewerben messbar.

Effiziente Antriebskonzepte

Beispielsweise spielt die Energieeffizienz der Fahrzeuge eine besondere Rolle, was einerseits innovative Leichtbaukonzepte motiviert, andererseits die Suche nach besonders effizienten Antriebs- und Steuerungskonzepten. Um erfolgreich zu sein, müssen die Studierenden alle erforderlichen Komponenten in Form von Hardware und Software umsetzen und testen. Im Jahr 2017 wurde der studentische Wettbewerb um die Kategorie Formula Student Driverless (FSD) erweitert, bei der es um die Entwicklung von Fahrzeugen geht, welche über Systemkomponenten verfügen, die ein autonomes Fahren ohne Pilotin oder Piloten ermöglichen. Aus Mannheim beteiligen sich regelmäßig zwei Teams am Wettbewerb: Cure der DHBW Mannheim und Delta Racing der Hochschule Mannheim.

„Die Stadt Mannheim würdigt mit dem diesjährigen Bertha-und-Carl-Benz-Preis den Innovationsgeist junger Menschen bei der Entwicklung zukunftsorientierter Mobilitätstechnologien“, begründete Oberbürgermeister Kurz die Entscheidung für den diesjährigen Preisträger. „Wenn wir die grundlegenden Veränderungen in der Mobilität mit ihren sozialen und ökologischen Herausforderungen gestalten wollen, brauchen wir Menschen, die zukunftsweisende Technologien entwickeln und zum Erfolg führen können.“ Mit dem Thema autonomes Fahren verbinde sich die Frage, wie Güter und Menschen sicher und ressourceneffizienter transportiert werden könnten.

Die Jury gründet ihre Entscheidung für den Formula Student Wettbewerb vor allem darauf, dass hier der Versuch unternommen werde, autonomes Fahren zu ermöglichen: „Die Verwirklichung der Idee des vollständig autonomen Fahrens hebt die Vision des Selbstfahrens ohne Einsatz von Muskelkraft, die Carl Benz (...) mit dem Patent-Motorwagen zur Serienreife führte, auf eine neue Stufe: Automobilität, also Selbstfahren im wahren Wortsinn, ohne die Notwendigkeit (...) des Eingriffs seitens der fahrenden Person.“

Damit seien die in der Satzung genannten Forderungen „sozialere und einfachere Mobilität“ erfüllt, denn allen Menschen, die aus Altersgründen oder wegen körperlicher Einschränkungen bislang nur bedingt oder gar nicht eigenständig mobil sind, würden autonome Fahrzeuge eigenständige Mobilität ermöglichen. red/dir