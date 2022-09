Format "Teezeit": Kostenlose Aufklärung und Hilfe bei Depressionen

Depression ist eine Erkrankung, die immer häufiger auftritt. Was steckt hinter dem Begriff Depression? Was bedeutet es, depressiv zu sein? Was sind Warnsignale? Welche medikamentösen und/oder psychotherapeutischen Behandlungen können angewendet werden? Diese und weitere Fragen werden bei der kostenfreien Teezeit im Mannheimer Gesundheitstreffpunkt beantwortet von Michael Deuschle, Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit (ZI).

Auch berichtet eine Angehörige eines Betroffenen über ihre Erfahrungen und schildert, wie Angehörige depressiver Menschen durch die Selbsthilfegruppe ‚Angehörige von Menschen mit Depressionen’ emotionale Unterstützung finden. Die Teezeit findet statt in Kooperation mit der Migrationsberatungsstelle des freireligiösen Wohlfahrtsverbands Baden und wird in deutscher und arabischer Sprache. Sie findet am Mittwoch, 28. Oktober von 15 bis 17 Uhr im Haus für Vielfalt und Engagement (Alphornstr. 2a) statt. Die Reihe Teezeiten befasst sich mit Fragen der Gesundheitsversorgung und Vorsorge. red/see